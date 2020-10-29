Ruanda'da 5 bin kişilik toplu mezar

Ruanda'nın doğusunda yaklaşık 5 bin soykırım kurbanının olduğu tahmin edilen bir toplu mezar bulundu.

Batılı sömürgeci güçlerin, önce kaynaklarını tüketip, köleleştirip, kendi çarpık ideolojilerini aşıladıktan sonra bir başlarına bıraktıkları Afrika'da, Afrikalıların kendi elleriyle birbirlerine yaşattıkları cinnetten sadece biri: Ruanda soykırımı.

1994 yılında Birleşmiş Milletler, ABD ve Avrupalı güçlerin terk ettiği ülkede göz göre göre, sadece 100 günde 800 binden fazla insan, etnik farklılıklarından dolayı katledildi.

Yıllar sonra Ruanda'da yeni toplu mezarlar çıkmaya devam ediyor. Son olarak ülkenin doğusunda, yaklaşık 5 bin cesedin gömülü olduğu yeni bir toplu mezar bulundu.

VALİNİN EMRİYLE ÖLDÜRÜLEN 5 BİN İNSAN

Yerel yetkili Richard Gasana, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin Gatsibo bölgesinde eski Murambi Valisi Jean Baptiste Gatete'nin emriyle öldürülen soykırım kurbanlarının olduğu bir toplu mezarın keşfedildiğini belirtti.

KİLİSEDEN ÇIKARIP ÖLDÜRDÜLER

Gasana, soykırım sırasında Kiziguro Katolik Kilisesi'ne sığındıktan sonra buradan çıkarılarak öldürülen kurbanların mezarlarının yaklaşık 30 metre derinlikte olduğunu ve kazı çalışmalarının 3 hafta sürmesinin beklendiğini dile getirdi.

GETATE, 40 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Murambi bölgesinin valiliğini 1987-1993 yıllarında yapan ve sonrasında bölgedeki siyasi etkinliğini sürdüren Gatete, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmış ve 40 yıl hapse mahkum edilmişti.

BİR YILDA 120 BİNE YAKIN CESET BULUNDU

Resmi rakamlara göre, ülkede 2018-2019 yıllarında yaklaşık 118 bin soykırım kurbanının kalıntılarına ulaşıldı.

UÇAK KAZASI, SOYKIRIMA NEDEN OLDU

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.