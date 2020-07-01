Ruhani: Suriye krizinde siyasi çözüme inanıyoruz

Türkiye-Rusya-İran arasında düzenlenen zirvede konuşan Hasan Ruhani, Suriye'de çözümün askeri olmadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Astana formatında Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde Suriye'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarını eleştirdi ve bunu "ekonomik terörizm" olarak nitelendirdi.

SEZAR YASASI YAPTIRIMLARINA TEPKİ

Ruhani, "ABD, askeri baskılar ve terörist örgütler vasıtasıyla elde edemediğini ekonomik baskılarla ve Suriye halkını cezalandırarak elde edemeyecek." diye konuştu.

"KAZANIMLARI 3 ÜLKE GELİŞTİRMELİ"

Astana sürecinin, Suriye krizinin barışçıl çözümüne katkı sunan tek süreç olduğunu dile getiren Ruhani, bu süreçte çok kazanım elde edildiğini ve bunların korunarak geliştirilmesinin 3 ülkenin görevi olduğunu ifade etti.

"İRAN, SİYASİ ÇÖZÜME İNANIYOR"

Ruhani, Astana sürecinin garantörleri olarak Suriyeli taraflar arasındaki müzakereleri desteklediklerini belirterek, "Suriye krizinin üzerinden 9 yıl geçti. İran, Suriye krizinde siyasi çözüme inanıyor. Bunun askeri çözümü olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Suriyeli mülteciler ve sığınmacılar konusunun da önemli olduğunu ve dönüşlerin sağlanması için uluslararası toplumun da yardımcı olması gerektiğini kaydeden Ruhani, "Siyasi hedeflerin gerçekleştirilmesi için öne sürülecek her türlü şart bu süreci zarara uğratacaktır." dedi.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca koronavirüsün Üçlü Zirve'nin ertelenmesine neden olduğunu ancak bu süre içinde Suriye'de birçok gelişme meydana geldiğini aktardı. Hasan Ruhani, bu nedenle zirveyi video konferans ile yapmaya karar verdiklerini belirtti ve normal toplantıyı da kısa sürede İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirme temennisinde bulundu.