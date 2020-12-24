Ruhani: Trump'ın kaderi Saddam'dan farklı olmayacak

Seçimi kaybettikten sonra İran'la gerilimi yükselten Donald Trump, bir kez daha İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Saddam'a benzetildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"İKİ ÇILGIN YARATIK"

ABD Başkanı Donald Trump'ı yine 2003'te devrilen ve 2006'da idam edilen Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e benzeten Ruhani, "Tarihte halklara savaş dayatan iki çılgın yaratık var. Biri Saddam, diğeri Trump. Saddam askeri savaş, Trump ekonomik savaş dayattı bize." dedi.

"TRUMP'IN KADERİ SADDAM'DAN FARKLI OLMAYACAK"

1980-88 arasındaki Irak-İran savaşında İran'ın birlik beraberlik içinde durarak Saddam'ı yendiğini söyleyen Ruhani, "O delinin idam edildiği günü de gördük. Trump'ın, Saddam'dan daha iyi bir kaderi olmayacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası platformlarda İran'a karşı ABD'nin yalnız kaldığını ve istediklerini yaptıramadığını belirten Ruhani, "Yaptırımların halkımızı rahatsız etmesine rağmen hedeflerine ulaşmasına izin vermedik ve etkilerini azaltmaya çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

RUHANİ'NİN BIDEN UMUDU

İran Cumhurbaşkanı, açıklamalarında, Trump'ın yerine ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın İran'la nükleer anlaşmaya geri döneceği beklentisinin altını çizdi.

Biden, nükleer anlaşmayı imzalayan önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın 8 yıl Başkan Yardımcılığını yapmıştı.