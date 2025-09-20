Rum basınında TB2 endişesi: "Savunmasızız" manşetleri

Güney Kıbrıs Rum basını, Türkiye’nin geliştirdiği Bayraktar TB2’yi manşetlerine taşıdı.

Haberlerde, Rum yönetiminin bu baskı karşısında İsrail’den Barak MX hava savunma sistemi satın aldığı aktarıldı.

RUM MEDYASI TÜRKİYE’NİN İHA GÜCÜNÜ MANŞETLERE TAŞIDI

“Türkiye’nin İHA gücü karşısında savunmasız kaldık” ifadeleriyle verilen manşetler, Rum medyasına bomba gibi düştü.

Yunanistan merkezli Kathimerini ve Rum merkezli Cyprus Mail'in gazetesinde yer alan haberde, “Barak MX alınması kesinlikle gerekli görülüyor. Çünkü Türkiye gelişmiş bir İHA sektörüne sahip ve meşhur Bayraktar TB2’yi aktif şekilde kullanıyor” ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA BASINI: TÜRKİYE'NİN HAMLESİ HAZIR

Orta Doğu merkezli Middle East Eye, sevkiyatın ardından dikkat çeken bir analiz yayımladı. Haberde, “1997’de S-300 krizinde Rum-Yunan oyununu boşa çıkaran Ankara, bu kez de Rum-İsrail ortaklığına karşı planını hazırladı” denildi.

Limassol Limanı’nda çekilen görüntülerde, 150 km menzilli Barak MX sistemine ait parçaların taşındığı kamyonlar görülürken, Rum basını sistemin bu yıl içinde aktif edileceğini doğruladı.

MSB'DEN RUMLARA İSRAİL UYARISI: İZLİYORUZ

GKRY’nin İsrail’den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlerle ilgili MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"GKRY'nin İsrail'den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik basında yer alan haberleri yakından takip ediyoruz. GKRY'nin devam eden silahlanma gayretlerinin ve Ada'daki barış ve istikrarı zedeleyecek faaliyetlerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ada'daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC’nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanında ve destekçisidir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye’nin güvencesi altındadır."

İSRAİL'DEN KIŞKIRTICI ÇIKIŞ

Barak MX’i üreten İsrail devlet şirketi IAI’nin yöneticisi Shay Gal, geçtiğimiz Temmuz ayında Yunanistan ve GKRY’ye seslenerek, “KKTC’nin Türk askerinden temizlenmesi için askeri operasyon hazırlığı yapılmalı” sözleriyle tepki toplamıştı.

“Türkiye’nin takviye kuvvetlerini engelleyin, komuta merkezlerini yok edin, KKTC’deki hava savunmasını susturun” ifadeleri, açık bir savaş tehdidi olarak değerlendirilmişti.

Türk güvenlik kaynakları, sistemin şu an Pafos hava üssünde test edildiğini, ancak henüz aktif edilmediğini bildirdi.

Ankara’nın 1997’deki gibi gerektiğinde sert karşılık vermekten çekinmeyeceği duyuruldu.

Türkiye, 1974’te adaya yaptığı çıkarma ile Kıbrıs Türklerini katliamdan kurtarmış ve barışı tesis etmişti.