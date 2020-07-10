Rum Kesimi, Ayasofya kararından rahatsız oldu

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristosulidis, Türkiye'yi kınadıklarını söyledi.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi yönünde karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ayasofya'ya yeniden cami statüsü verilmesi, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni rahatsız etti.

RUM YÖNETİMİ, KARARDAN MEMNUN DEĞİL

Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristosulidis, Twitter hesabından Ayasofya’nın ibadete açılmasını kınayan bir mesaj yayınladı.

Açıklamasında, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bahseden Hristosulidis, söz konusu harekata "işgal" diyerek haddini aştı. Hristosulidis, "Kıbrıs, topraklarının bir kısmının işgalinden bu yana mağdur." dedi.

ASILSIZ İDDİALAR

Hadsiz sözlerini sürdüren Rum bakan, Türkiye'nin dini ve kültürel miras anıtlarını yağmaladığı yönünde asılsız sözler sarfetti.

"TÜRKİYE'Yİ KINIYORUZ" DEDİ

Ankara'nın uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini savunan Hristosulidis, "Türkiye'nin Ayasofya konusundaki davranışlarını kınıyoruz. Türkiye'yi uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer mesajında, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştüğünü belirten Nikos Hristosulidis, görüşmede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de provokatif eylemler yaptığını öne sürdü.