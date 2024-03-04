Rum kesimi lideri Hristodulidis'ten skandal sözler: 50 yıllık Türk işgalinden kurtulmalıyız Nikos Hristodulidis, "Ülkemizi yeni nesillere özgürce teslim etmek için var gücümüzle çalışma yükümlülüğümüz var" dedi.

ensonhaber.com

Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye ile ilgili yine asılsız iddialarda bulundu.

Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Türk barış gücü varlığını "işgal" olarak nitelendirdi.

Açıklamasında, KKTC'yi kendi toprakları gibi göstermeye çalışan Hristodulidis, "yeni nesil için var güçleriyle çalışmaları" gerektiğini anlattı.

"Ülkemizi Türk işgalinin yükünden kurtarmalıyız"

Yunanistan basınının aktardığına göre Hristodulidis, şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizi 50 yıldır devam eden Türk işgalinin yükünden kurtarmalıyız. Ülkemizi yeni nesillere özgürce teslim etmek, çocuklarımıza güvenlik, refah ve ilerleme koşullarında yaşama ve yaratma fırsatı vermek için var gücümüzle çalışma yükümlülüğümüz var.

"Her türlü çabayı göstereceğim"

Diğer taraftan Hristodulidis, üzerinde mutabakata varılan çerçeveye ve Avrupa Birliği'nin ilke ve değerlerine dayalı olarak, Kıbrıs sorununun kapsamlı bir çözümü için "her türlü çabayı göstereceğini" kaydetti.

Türkiye'yi suçladı

Rum kesimi lideri, Ada'da kalıcı çözüme ulaşılamaması nedeniyle Türkiye'yi suçlamaya kalktı. Ankara'nın tutumunun "zorluklar ve sorunlara" neden olduğunu savundu.