Rum lider Hristodulidis'in iddiası: Rumlar ve Türkler yeniden birleşmek istiyor GKRY lideri Hristodulidis, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin Ada'da birleşmeden yana olduğunu savundu.

ensonhaber.com

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilgili bir iddiada bulundu.

KKTC, iki devlet temelinde çözümü savunurken, Türkiye de bu politikaya destek veriyor.

'Kıbrıs' iddiası

Farklı bir iddiada bulunan Hristodulidis ise Ada'nın iki halkının birleşmek istediğini öne sürdü.

Yunanistan devlet televizyonu ERT'nin aktardığına göre, Hristodulidis, Limasol'daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'nin kundaklanmasının "kınanacak bir olay" olduğunu söyledi.

Yaşananların "hiçbir mantığa sığmadığını" ve "Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere yönelik duygularıyla örtüşmediğini" anlatan Hristodulidis, sözü KKTC'nin Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne getirdi.

"Zor bir iklim yaratmaya çalışıyorlar"

KKTC'nin insani projesi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin engelleme girişimiyle karşılaşırken, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Pile'yi Rum köyüne dönüştürmek istiyorlar." uyarısında bulunmuştu.

Yaşananlara işaret eden Hristodulidis, "Bazıları zor bir iklim yaratmaya çalışıyor." görüşünü paylaştı.

Hristodulidis: Yeniden birleşmek istiyorlar

Sözü Ada'nın iki halkına ilişkin duruma getiren Rum lider, bir iddia ortaya attı:

Bu tür eylemlerle kutuplaşma ve gerilim iklimi yaratmaya çalışanlar, ülkemizin mutabakata varılan anlaşma temelinde yeniden birleşmesini arzulayan Kıbrıs halkının, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğunun arzusunu kesinlikle yansıtmıyor.

AB'ye çağrı: Müdahil olun

GKRY lideri Hristodulidis, daha önceki açıklamasında Avrupa Birliği'ne seslenmiş, Brüksel'in yeniden birleşme çabalarına daha fazla ve doğrudan müdahil olmasını istemişti.