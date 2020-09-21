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    Rumlara göre Türkiye'ye yaptırımı Merkel engelliyor

    AB’den Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını talep eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu isteğini Rum basınına göre Almanya Başbakanı Merkel, izin vermiyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 09:38
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    Rumlara göre Türkiye'ye yaptırımı Merkel engelliyor

    Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de yer altı kaynaklarına yönelik araştırma ve sondaj çalışmaları sürüyor.

    Başta Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ile AB üyesi ülkelerinin Türkiye'nin bu haklı çabalarını engelleme girişimlerine rağmen Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde boyun eğmiyor.

    Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin sona ermesinin çözümü, Yunanistan ile Rum Kesimi'ne göre "Türkiye'ye yaptırım" uygulanması.

    Rumlara göre Türkiye ye yaptırımı Merkel engelliyor #1

    AB YAPTIRIM DEĞİL DİYOLOG DİYOR

    Rum hükümetine yakın çizgisiyle bilinen Fileleftheros gazetesi Türkiye’ye yaptırım isteyen Rum liderliğinin “yaptırım yerine diyalog” diyen AB’nin ağır baskısına maruz kaldığını iddia etti.

    MERKEL İZİN VERMİYOR

    Gazete AB Dönem Başkanı Almanya’nın ve Avrupa Komisyonu’nun Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin başlamasına odaklandığını belirtti.

    Rum liderin Türkiye’ye yaptırımlarda ısrar ettiği ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bunu frenlediği ifade edildi.

    Haberde AB’den Rum yönetimine ‘yaptırımlar bekleyebilir’ önceliğimiz Türk-Yunan diyaloğunun başlamasıdır mesajı verildiği belirtildi.

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