Haberler

Dünya Haberleri

Rumlara göre Türkiye'ye yaptırımı Merkel engelliyor

Rumlara göre Türkiye'ye yaptırımı Merkel engelliyor

AB’den Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını talep eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu isteğini Rum basınına göre Almanya Başbakanı Merkel, izin vermiyor.