Rupert Murdoch, 92 yaşında beşinci kez evlenecek Milyarder Murdoch, bir kez daha dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Kendisinden 26 yaş küçük nişanlısıyla ilgili konuşan Murdoch, "Son evliliğim olsa iyi olur" diye konuştu.

ABD'li milyarder medya patronu Rupert Murdoch, tekrar evlenmeye karar verdi.

92 yaşındaki Murdoch, 66 yaşındaki nişanlısı Ann Lesley Smith ile dünyaevine girecek.

"Son ilişkim olsa iyi olur"

Sahibi olduğu New York Post'a konuşan Murdoch, aşık olmaktan korktuğunu ancak mutlu olduğunu söyledi.

Çok gergindim. Aşık olmaktan korkuyordum ama bu ilişkinin son olacağını biliyorum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum.

"Birlikte yaşamak için sabırsızlanıyoruz"

Çift, yaz mevsiminde evlenmeyi planlıyor. Murdoch, "İkimiz de hayatımızın ikinci yarısını birlikte geçirmek için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Beşinci kez evlenecek

Gelecek aylarda yapılacak düğün, Murdoch'ın beşinci evliliği olarak kayıtlara geçecek.

İlk üç evliliğinden altı çocuğu bulunan Murdoch, dördüncü eşi olan eski model Jerry Hall'den geçen yıl ayrılmıştı.

"Rupert'ın dilini konuşuyorum"

Rupert Murdoch'ın nişanlısı Smith, evleneceği eşiyle aynı dili konuştuklarını anlattı:

Ben 14 yıllık bir dulum. Rupert gibi kocam da bir iş insanıydı. Yerel gazeteler için çalıştı, radyo ve TV istasyonları geliştirdi. Dolayısıyla Rupert'ın dilini konuşuyorum. Aynı inançları paylaşıyoruz. Bu, ikimiz için de Tanrı'nın bir hediyesi.

Nişanlısı iki kez evlendi

Habere göre, çift, vakitlerini Kaliforniya, İngiltere, Montana ve New York arasında paylaşacak.

Murdoch, nişanlısıyla Eylül 2022'de Kaliforniya'da düzenlenen 200 kişinin katıldığı bir etkinlikte tanışmıştı.

Ann Lesley Smith, daha önce iki kez evlendi.