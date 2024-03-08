Rupert Murdoch, altıncı kez nişanlandı 92 yaşındaki iş insanı, bir partide tanıştığı Rus moleküler biyolog Zhukova ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

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Medya patronu Robert Murdoch, kız arkadaşıyla nişanlandı.

92 yaşındaki Murdoch'ın, birkaç aydır 67 yaşındaki emekli Rus moleküler biyolog Elena Zhukova ile birlikte olduğu belirtiliyor.

Bu yıl Kaliforniya'daki Moraga bağında gerçekleşmesi beklenen düğün, Murdoch'ın beşinci düğünü olacak. Murdoch, ayrıca altıncı nişanına imza atmış oldu.

Murdoch, geçen yıl Fox'un başkanlığından ayrılmıştı.

Düğün haziranda yapılacak

Bu arada gelişmeyi aktaran New York Times'a göre, düğün haziran ayında yapılacak ve davetiyeler gönderildi.

Avustralya doğumlu Murdoch'ın, Ann Lesley Smith ile olan nişanının Nisan 2023'te aniden iptal edilmesinden kısa bir süre sonra Zhukova ile birlikte olduğu söyleniyordu.

Partide tanıştılar

Çiftin, eski eşlerinden biri olan Çin doğumlu girişimci Wendi Deng'in ev sahipliğindeki bir partide tanıştığı söyleniyor.

Murdoch'ın diğer eski eşleri Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker, İskoçya doğumlu gazeteci Anna Mann ve ABD'li model ve aktris Jerri Hall'du.

Zhukova, daha önce Rus petrol milyarderi Alexander Zhukov ile evliydi.