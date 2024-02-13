Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor.
Cephelerden sosyal medyaya yansıyan çarpıcı görüntüler, savaşın acımasız yüzünü bir kez daha ortaya koydu.
Rus askerleri ile Ukrayna saflarında savaşanlar arasındaki çatışmalarda iki Rus askerinin, Ukrayna tarafına doğru koştuğu görüldü.
Kendisini Ukrayna siperinde buldu
Askerlerden biri vurulduktan sonra yere düşerken, diğeri koşmaya devam ettikten sonra kendisini bir anda Ukrayna siperinin içinde buldu.
Hem söz konusu Rus askeri hem de Ukrayna tarafındaki asker, yaşananlara anlam veremedi. Eli silahlı asker, yaşananlara İngilizce ifadelerle tepki verdi.
Geldiği yoldan geri gitti
Yanlışlığı fark eden Rus askeri, durumu anladıktan sonra geldiği yoldan geri dönerek uzaklaştı.
Yaşananlar, Ukrayna siperindeki askerin kamerasına anbean yansıdı. Geri dönüp kaçan askerin akıbeti ise bilinmiyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış