Rus askeri, yanlışlıkla Ukrayna siperine girdi Kurşunların altında koşarak Ukrayna siperine giren Rus askeri ne olduğunu anlayamadı. Durumun farkına sonradan varan asker, geldiği yoldan geri gitti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor.

Cephelerden sosyal medyaya yansıyan çarpıcı görüntüler, savaşın acımasız yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Rus askerleri ile Ukrayna saflarında savaşanlar arasındaki çatışmalarda iki Rus askerinin, Ukrayna tarafına doğru koştuğu görüldü.

Kendisini Ukrayna siperinde buldu

Askerlerden biri vurulduktan sonra yere düşerken, diğeri koşmaya devam ettikten sonra kendisini bir anda Ukrayna siperinin içinde buldu.

Hem söz konusu Rus askeri hem de Ukrayna tarafındaki asker, yaşananlara anlam veremedi. Eli silahlı asker, yaşananlara İngilizce ifadelerle tepki verdi.

Geldiği yoldan geri gitti

Yanlışlığı fark eden Rus askeri, durumu anladıktan sonra geldiği yoldan geri dönerek uzaklaştı.

Yaşananlar, Ukrayna siperindeki askerin kamerasına anbean yansıdı. Geri dönüp kaçan askerin akıbeti ise bilinmiyor.