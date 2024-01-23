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Rus askerinin peşinden giden Ukrayna drone'u, kendini imha etti

Rus askerinin peşinden giden Ukrayna drone'u, kendini imha etti Ukrayna'ya ait drone, Rus askerinin peşinden giderek kendini imha etti. Başka bir görüntüde ise Rus askeri, saldırıdan kurtulmayı başardı.