İnsansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıların arttığı Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan yeni bir görüntü ortaya çıktı.
Ukrayna'ya ait drone, Rus askerinin peşinden giderek kendini imha etti.
Bomba yüklü hava aracını fark eden Rus askeri, tankın altına saklanmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Rus askerini hedef alan drone
İHA, bulunduğu yerden çıkarak tankın etrafında koşmaya başlayan askerin peşini bırakmadı.
Bir süre sonra infilak eden kamikaze drone'un saldırısı sonucu yoğun duman etrafı kapladı. Rus askeri, yerde yatar halde bulundu. Askerin akıbeti bilinmiyor.
Saldırıdan kurtulan asker
Başka bir görüntüde ise Rus askeri, saldırıdan kurtulmayı başardı.
Hızla yaklaşan drone, askere isabet etmeyi başaramadı. O sırada Rus askeri kendini yere attı ve patlama meydana geldi.
Ölümden kıl payı kurtulan asker, daha sonra ayağa kalkarak ilerlemeye devam etti.
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