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Rus askerleri, Ukrayna güçlerine teslim oldu

Rus askerleri, Ukrayna güçlerine teslim oldu Ukrayna ordusu mensupları, kuşattıkları Rus askerlerini rehin aldı. Başka bir görüntüde ise saldırının etkisiyle fırlayan Rus askerine ait tüfek, Ukraynalıların mevzisine düştü.