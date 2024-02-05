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Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki çatışmalardan yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kaybettiği toprakları geri almaya çalışan Ukrayna güçleri, çatışma bölgelerinden birinde Rus askerleriyle karşılaştı.
Avdiyivka şehrinde alınan tedbirler sonucu Rus askerlerinin yolları kesildi.
Rus askerlerinin esir alındığı anlar
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Rus askerleri, Ukrayna ordusu unsurları tarafından esir alındı.
Yerde sürünen Rus askerlerinin teslim olduğu anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.
Tüfek, saldırının etkisiyle fırladı
Başka bir görüntüde ise Rus askerlerinin bulunduğu noktaya saldırı düzenlendi.
Saldırının etkisiyle askerlerden birine ait tüfeğin, fırlayarak Ukraynalı askerlerin bulunduğu yere düştüğü görüldü.
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