AA & Ensonhaber

Rusya ordusuna bağlı askerler, Ukrayna saldırılarından kaçarken görüntülendi.

Havadan kaydedilen görüntülerde iki asker, kendilerine yönelik saldırılardan kurtulmayı başardı.

Ukrayna ordusu, tek motosiklet üzerinde ilerleyen askerlere peş peşe bombalı saldırılar düzenledi, ancak başarısız oldular.

Peş peşe yapılan saldırılardan kurtuldular

Rabotino köyünde ilerlemeye çalışan askerler, kendilerine yakın noktalarda meydana gelen patlamalardan birer birer kaçtı. O sırada Ukrayna kuvvetleri, askerleri yakından takip ediyordu.

Askerlerin ölümle dansı

Adeta ölümle dans eden Rus askerler, motosikletin hasar almasının ardından koşarak ilerlemeye çalıştı.

Ukrayna mevzilerine ulaşmak isteyen askerlerden birinin, bir süre sonra kadrajdan çıktığı görüldü. Akıbeti ise bilinmiyor.

Rusya: Oçeretino yerleşim birimini ele geçirdik

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Oçeretino yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi.

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmaya devam ettiği ve birçok noktada pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

20 Ukrayna İHA'sı vuruldu

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 20 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 593 uçak, 270 helikopter, 23 bin 762 İHA, 512 hava savunma füze sistemi, 15 bin 917 tank ve zırhlı araç, 1279 çok namlulu roketatar, 9 bin 314 obüs ve havan topu ile 21 bin 479 özel askeri araç imha edildi.