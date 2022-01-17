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- Rus barış güçlerinin tamamı Kazakistan’dan ayrıldı
Rus barış güçlerinin tamamı Kazakistan’dan ayrıldı
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Rusya barışı koruma birimlerinin tamamı Kazakistan’dan ayrıldı.
- DHA
- 17.01.2022 - 10:59
- Güncelleme : 17.01.2022 - 11:08
Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen protestoların ardından ülkeye gelen KGAÖ’nün (Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü) Rusya barışı koruma birimlerinin tamamının, bu sabah itibarıyla Kazakistan’dan ayrıldığı açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bugün KGAÖ Rus barış gücü askerlerini taşıyan 14 uçak, Moskova yakınlarındaki Chkalovsky Havaalanı'na geldi.” denildi.
ÖNEMLİ DEVLET BİNALARINI VE BAKANLIKLARI KORUDU
KGAÖ barışı koruma birimleri, Kazakistan’da önemli devlet binalarını ve bakanlıkları koruyordu.
Hükümetler arası askeri ittifak olan KGAÖ’de, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan bulunuyor.