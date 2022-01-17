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    Rus barış güçlerinin tamamı Kazakistan’dan ayrıldı

    Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Rusya barışı koruma birimlerinin tamamı Kazakistan’dan ayrıldı.
    • DHA
    • 17.01.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 11:08
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    Rus barış güçlerinin tamamı Kazakistan’dan ayrıldı

    Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen protestoların ardından ülkeye gelen KGAÖ’nün (Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü) Rusya barışı koruma birimlerinin tamamının, bu sabah itibarıyla Kazakistan’dan ayrıldığı açıklandı.

    Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bugün KGAÖ Rus barış gücü askerlerini taşıyan 14 uçak, Moskova yakınlarındaki Chkalovsky Havaalanı'na geldi.” denildi.

    ÖNEMLİ DEVLET BİNALARINI VE BAKANLIKLARI KORUDU

    KGAÖ barışı koruma birimleri, Kazakistan’da önemli devlet binalarını ve bakanlıkları koruyordu.

    Hükümetler arası askeri ittifak olan KGAÖ’de, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan bulunuyor.

    Rus barış güçlerinin tamamı Kazakistan’dan ayrıldı #1

    Rus barış güçlerinin tamamı Kazakistan’dan ayrıldı #2

    Rus barış güçlerinin tamamı Kazakistan’dan ayrıldı #3


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