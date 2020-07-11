Rus basını: Ayasofya'nın turist sayısı azalacak

Ayasofya kararını turizmle ilişkilendiren Russia Today, tarihi yapınını yabancılara açık olacağı sözünün "aldatıcı" olduğunu savundu.

Türkiye'nin, Ayasofya'yı yeniden camiye dönüştürmesi kararı Rusya'yı memnun etmedi.

Karar, Ortodokslardan senatörlere tepkiyle karşılanırken, Russia Today'de (RT) Ayasofya ile ilgili bir görüş yazısı yayınlandı.

"Ayasofya'yı camiye dönüştürmek Hıristiyan-Müslüman güvenine zarar verecek, turizmi vuracak ve Batı'yı Erdoğan aleyhine döndürecek" başlıklı yazıda, yeniden cami statüsüne kavuşan tarihi yapıyla ilgili iddialar yer aldı.

RUS BASININDA AYASOFYA İDDİALARI

Damian Wilson imzalı yazıda, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer aldığı belirtilen Ayasofya'nın 2019 yılında 3.7 milyondan fazla turist ağırladığı, bu sayının cami kararından sonra düşeceği savunuldu.

Yurtdışından gelen ziyaretçilerin karar nedeniyle şaşkına döndüğü, kararın ABD ve Yunanistan'da tepkiyle karşılandığı aktarıldı.

ATİNA, BRÜKSEL'DEN TEPKİ BEKLİYOR

Yunanistan'ın, Ayasofya adımına karşı Avrupa Birliği ülkelerinden benzer şekilde bir yanıt beklediği, ancak bunun uzun süreli bir bekleme olabileceği kaydedildi.

Yazıda ayrıca, cami statüsüyle birlikte Türkiye'deki Hristiyan-Müslüman birlikteliğine zarar verildiği iddia edildi.

"YABANCILARA AÇIK OLACAK SÖZÜ YANILTICI" İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında, "Ayasofya’nın kapıları yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır." dedi.

Açıklamanın göz ardı edildiği yazıda, söz konusu alanın yabancı ziyaretçilere açık olacağı yönündeki ifadeler "yanıltıcı" olarak nitelendi.