Rus basını, Türk SİHA'sını övdü

Azerbaycan tarafından cephede kullanılan Türk SİHA'ları, Rusya'nın önemli gazetelerinden olan Komsomolskaya Pravda'da manşet oldu. Gazete, SİHA'lardan övgüyle bahsetti.

Azerbaycan, işgalci Ermenistan güçlerine karşı cephe mücadelesinde Türk SİHA'ları ile sahadaki başarısını büyütmeye devam ediyor.

Cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden biri olarak gösterilen SİHA'larla anılan Azerbaycan, Rus basınında da Türk SİHA'ları ile gündeme geldi.

Askeri uzman Viktor Baranets, Rus gazetesi olan Komsomolskaya Pravda Gazetesi için kaleme aldığı yazıda Türk SİHA'larından 'geleceğin silahları' olarak övgüyle bahsetti.

RUS YAZAR, GÖRÜNTÜLERİ HAYRANLIKLA İZLEDİ

Ermeni hedeflerin başarıyla Türk SİHA'ları ile vurulduğu görüntüleri hayranlıkla izlediğini belirten yazar, gerçekleşenleri grafiklerle hazırlanan bir video oyununa benzettiğini aktardı.

SİHA'lar Ermeni hedeflerini havaya uçurdu VİDEO



TÜRK SİHA'LARI FARKI ORTAYA KOYDU

Azerbaycan'ın ordu envanterindeki silahların yüzde 95'inin eski Sovyet yapımı silahlar olduğunu vurgulayan yazar, esas farkı ortaya çıkaran ve Karabağ'da başarıyı getiren silahların Türkiye'den alındığına dikkat çekti.

SİHA'LAR, SAVAŞLARIN KADERİNE HÜKMEDECEK

Dünyanın modern teknolojilerle örülü bir savaş dönemine girdiğine dikkat çeken yazar, köşesinde yer alan analizinde gelecekte en iyi silahlarla donatılmış SİHA'ların, savaşların kaderine hükmedeceğini vurguladı.

Azerbaycan'ın Türk SİHA'ları ile vurduğu iki Ermenistan tankı VİDEO



"RUSYA MODER BİR SAVAŞA HAZIR OLMAYABİLİR"

Rus yapımı İHA'ların keşif amaçlı üretildiğini ve teknoloji noktasında Karabağ'da kullanılan modern SİHA'ların gerisinde kaldığını dile getiren yazar, Rusya'nın Karabağ'da yürütülen modern bir savaş anlayışına hazır olup-olmadığı da sorguladı.