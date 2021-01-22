Euro
9.0199
0.5%
Dolar
7.4051
0.5%
Altın
441.01
-0.49%
Borsa
1.542
-0.59%
Bitcoin
240.362
3.01%
EXEN Coin
18.99
7.16%
12ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 12 C
    Rus basını, Türkiye ile AB yakınlaşmasından endişe duydu

    Rus basını, Türkiye ile AB yakınlaşmasından endişe duydu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brüksel ziyaretinin ardından Türkiye-AB ilişkilerinde somut adımlar için anlaşma sağlanması, Rus medyasında paniğe sebep oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 19:42
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 19:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Brüksel'e gitti.

    Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nde basın toplantısı düzenledi.

    TÜRKİYE-AB İLİŞKİSİNDE YENİ DÖNEM

    AB yetkilileriyle bundan sonraki adımlara ilişkin bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldıklarını belirten Çavuşoğlu, yeni dönemin sinyalini verdi.

    Çavuşoğlu, konuşmasında Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin 25 Ocak'ta başlayacağını da hatırlattı.

    RUS BASINI ENDİŞELİ

    Karşılıklı verilen sıcak mesajların ardından ise Rus Sputnik ikili ilişkileri sorguladı.

    Manşetlerde "Buzları eritmek mümkün mü" haberleri yer aldı.

    Rus basını, Türkiye ile AB yakınlaşmasından endişe duydu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir