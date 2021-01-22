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- Rus basını, Türkiye ile AB yakınlaşmasından endişe duydu
Rus basını, Türkiye ile AB yakınlaşmasından endişe duydu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brüksel ziyaretinin ardından Türkiye-AB ilişkilerinde somut adımlar için anlaşma sağlanması, Rus medyasında paniğe sebep oldu.
- Haber Merkezi
- 22.01.2021 - 19:42
- Güncelleme : 22.01.2021 - 19:46
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Brüksel'e gitti.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nde basın toplantısı düzenledi.
TÜRKİYE-AB İLİŞKİSİNDE YENİ DÖNEM
AB yetkilileriyle bundan sonraki adımlara ilişkin bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldıklarını belirten Çavuşoğlu, yeni dönemin sinyalini verdi.
Çavuşoğlu, konuşmasında Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin 25 Ocak'ta başlayacağını da hatırlattı.
RUS BASINI ENDİŞELİ
Karşılıklı verilen sıcak mesajların ardından ise Rus Sputnik ikili ilişkileri sorguladı.
Manşetlerde "Buzları eritmek mümkün mü" haberleri yer aldı.