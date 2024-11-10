Rus devlet televizyonu Melania Trump'ın çıplak fotoğrafını yayınladı

Haber Merkezi

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerle birlikte Beyaz Saray'ın kapılarını ikinci kez aralamıştı.

ABD'nin 47'nci başkanı olan Trump, birçok liderden tebrik mesajı almıştı.

Bu liderlerden biri de Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'di.

İki liderin arasındaki buzların erimesi beklenirken, Rus devlet televizyonunda skandal niteliğinde bir olaya imza atıldı.

MELANIA TRUMP'IN ÇIPLAK FOTOĞRAFINI YAYINLADILAR

60 dakika programında Rus televizyon sunucuları Yevgeny Popov ve Olga Skabeyeva, Donald Trump'ın yeniden seçilmesi hakkında konuşmaya başladı.

O sırada sunucular, ekranda Melania Trump'ın modellik günlerinden, aralarında 2000 yılındaki bir GQ profilinden çıplak fotoğrafların da bulunduğu çok sayıda fotoğraf gösterdi.

"MUHTEMELEN ONUN FİKRİYDİ"

Russia Media Monitor izleme grubunun kurucusu Julia Davis, duruma tepki göstererek “Bu arada Rusya'da: ülkenin en çok izlenen devlet televizyon kanalı Melania Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünü böyle karşıladı. Olga Skabeeva gülmemeye çalışıyor. Bu muhtemelen onun fikriydi." ifadelerini kullandı.

"İŞTE MELANİA BÖYLE GÖRÜNÜYORDU"

Yayın sırasında sunucular arasında geçen konuşmalar ise şöyleydi:

Yevgeny Popov: "Melania Trump'ın kocası nihayet kazandığına göre, ikinci kez Beyaz Saray'a geri dönmeye hazırlanıyor. İşte Melania 2000 yılında böyle görünüyordu. Bu GQ dergisinin kapağı."

"GELECEĞİN FİRST LADY'Sİ"

Geleceğin First Lady'si kürklerin üzerinde bir sabahlıkla yatıyor. Derginin içinde Melania'nın özel bir uçağın yanında ve uçakta seksi fotoğrafları var. Fotoğraflardan birinde model sadece iç çamaşırı giymiş, üzerinde ABD mührü olan mavi bir halının üzerinde yatıyor, sanki erkek dergisinin editörleri modellerinin geleceği hakkında önceden bir şeyler biliyorlarmış gibi.

MELANIA TRUMP'N MODELLİK KARİYERİ

Melania Trump, 16 yaşında Slovenyalı bir fotoğrafçı tarafından keşfedildikten sonra genç bir kızken modellik yapmaya başladı ve birkaç yıl sonra bir İtalyan ajansıyla anlaştı.

Eşiyle tanışıp 2005 yılında evlenmeden önce 1990'larda ve 2000'lerin başında Paris, Milano ve New York'ta modellik yaptı.