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    Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editöre ev hapsi

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Rus devlet televizyonu Kanal 1'deki canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açan editör Marina Ovsyannikova ev hapsine çarptırıldı.
    • 11.08.2022 - 19:39
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    Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editöre ev hapsi

    Rusya'nın 24 Şubat’ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından ülke yönetimlerinden verilen resmi tepkilerin yanında sivil protestolar da geniş kitlelere yayılmıştı.

    Bu protestoların en dikkat çekenleri ise Rusya topraklarında olanlardı.

    Rus devlet televizyonu 'Kanal 1'de haber bülteni yayınlandığı sırada programın editörü, canlı yayında Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı protesto etmiş, sunucu Ekaterina Andreeva’ın arkasına geçen editör Oviyannikova "savaşa hayır" yazılı pankart açarak savaş karşıtı sloganlar atmıştı.

    Para cezası verilmişti

    Protestosunun ardından gözaltına alınmış ve televizyondaki görevinden kovulan Ovsyannikova, Moskova Ostankinsky Mahkemesi tarafından 30 bin ruble para cezasına çarptırılmıştı.

    Ev hapsi cezası verildi

    Editör Marina Ovsyannikova, yargılanması devam etti.

    15 Temmuz'da savaş karşıtı bir gösteriye katıldığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan Ovsyannikova, yoğun güvenlik önlemleri altında kelepçeli bir şekilde mahkeme salonuna getirildi.

    Ovsyannikova’nın hakkında savcı, Rus ordusuna karşı yanlış bilgi yaydığı suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası almasını talep ederken, mahkeme heyeti, savcının talebine uymayarak Ovsyannikova’nın 9 Ekim tarihine kadar ev hapsinde tutulmasına karar verdi.

    Canlı yayında 'savaşa hayır' pankartı açan Rus gazeteci VİDEO ARŞİV

    Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editöre ev hapsi #1


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