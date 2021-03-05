Rus ekonomisi küresel ekonomiden daha az daraldı

Yüksek Ekonomi Okulu tarafından açıklanan raporda, Rus ekonomisinin 30 yıldır ilk defa dünya ortalamasından daha hafif bir ekonomik daralma yaşadığı belirtildi.

Rusya merkezli Yüksek Ekonomi Okulu, Rus ekonomisi ile alakalı bir rapor hazırladı.

Hazırlanan raporda, Rus ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,1 küçüldüğü belirtilirken, dünya ekonomisinin ise yüzde 3,5 daraldığı açıklandı.

Rus ekonomisinin 30 yıldır ilk defa, küresel ekonomiden daha az bir daralma yaşadığı ifade edildi.

“ILIMLI RESESYON YAŞADI”

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Rusya, Sovyet Birliği sonrası dönemde ilk defa, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün küresel krizle birleşmesine rağmen tüm dünyadan daha ılımlı bir resesyon yaşadı.”

2015’TE YÜZDE 2 KÜÇÜLDÜ

Raporda, yaptırımlar nedeni ile 2015’te rus ekonomisinin yüzde 2 küçüldüğü, dünya ekonomisini yüzde 3,4 büyüdüğü belirtildi.

2008’DE DARALMA YÜZDE 7,8

Ayrıca 2008 krizinde küresel ekonomide yüzde 0,1 küçülme meydana gelirken, Rus ekonomisinin yüzde 7,8 daraldığı hatırlatıldı.

KORONAVİRÜS ETKİLEDİ

Raporda, koronavirüsün Rus ekonomisi üzerindeki etkilere de yer verildi.

Salgının tüketici faaliyetlerinde azalmaya, üretimi sürdürmedeki zorluklara, ihracat hacimlerinde ve küresel petrol fiyatlarındaki sert düşüşlere neden olduğu kaydedildi.