Euro
8.9741
-0.47%
Dolar
7.5201
0.12%
Altın
409.62
-0.19%
Borsa
1.542
0.26%
Bitcoin
358.796
-2.61%
EXEN Coin
16.08
-3.53%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Rus ekonomisi küresel ekonomiden daha az daraldı

    Yüksek Ekonomi Okulu tarafından açıklanan raporda, Rus ekonomisinin 30 yıldır ilk defa dünya ortalamasından daha hafif bir ekonomik daralma yaşadığı belirtildi.
    • AA
    • 05.03.2021 - 13:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus ekonomisi küresel ekonomiden daha az daraldı

    Rusya merkezli Yüksek Ekonomi Okulu, Rus ekonomisi ile alakalı bir rapor hazırladı.

    Hazırlanan raporda, Rus ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,1 küçüldüğü belirtilirken, dünya ekonomisinin ise yüzde 3,5 daraldığı açıklandı.

    Rus ekonomisinin 30 yıldır ilk defa, küresel ekonomiden daha az bir daralma yaşadığı ifade edildi.

    “ILIMLI RESESYON YAŞADI”

    Raporda şu ifadelere yer verildi:

    “Rusya, Sovyet Birliği sonrası dönemde ilk defa, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün küresel krizle birleşmesine rağmen tüm dünyadan daha ılımlı bir resesyon yaşadı.”

    Rus ekonomisi küresel ekonomiden daha az daraldı #1

    2015’TE YÜZDE 2 KÜÇÜLDÜ

    Raporda, yaptırımlar nedeni ile 2015’te rus ekonomisinin yüzde 2 küçüldüğü, dünya ekonomisini yüzde 3,4 büyüdüğü belirtildi.

    2008’DE DARALMA YÜZDE 7,8

    Ayrıca 2008 krizinde küresel ekonomide yüzde 0,1 küçülme meydana gelirken, Rus ekonomisinin yüzde 7,8 daraldığı hatırlatıldı.

    Rus ekonomisi küresel ekonomiden daha az daraldı #2

    KORONAVİRÜS ETKİLEDİ

    Raporda, koronavirüsün Rus ekonomisi üzerindeki etkilere de yer verildi.

    Salgının tüketici faaliyetlerinde azalmaya, üretimi sürdürmedeki zorluklara, ihracat hacimlerinde ve küresel petrol fiyatlarındaki sert düşüşlere neden olduğu kaydedildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir