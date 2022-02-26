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    Rus gemisi, Karadeniz'de kendi savaş uçaklarını vurdu

    Rusya Deniz Kuvvetleri, Rusya Federasyonu’na ait savaş gemisinin, kendi savaş uçaklarını 'dost ateşi' ile Karadeniz'de imha ettiğini açıkladı.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 22:41
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    Rus gemisi, Karadeniz'de kendi savaş uçaklarını vurdu

    Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 3. gününde Rusya, saldırılarını sürdürüyor.

    RUS DONANMASI, KENDİ SAVAŞ UÇAKLARINI DÜŞÜRDÜ

    Odessa kentinde de Ukrayna Kara Birlikleri ve hava kuvvetleri tarafından Rus uçak ve birliklerine karşı direniş sürerken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu’na ait savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını ’dost ateşi’ ile Karadeniz’de imha etti" denildi.

    UKRAYNA HAVA KUVVETLERİ "BİZ VURDUK" DEDİ

    Ukrayna Hava Kuvvetleri de Rus uçağının düşmesinin ardından yayınladığı mesajda, “Karadeniz’de Füze Birimleri tarafından Rus Su-30 savaş uçağı imha edildi. Cehenneme hoş geldiniz!” ifadeleri yer aldı.

    ODESSA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

    Ukrayna’nın Önemli liman kentlerinden olan Odessa’da, Rus askerleri ve Ukrayna askerleri arasındaki çatışmaların şiddetini artırmasının ardından, TSİ 23:00 ile 05:00 saatleri arasında sivillerin sokağa çıkması yasaklandı.


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