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    Rus helikopterinin vurulma anları kamerada

    Kiev yakınlarında askeri bir havaalanı olan Gostomel civarında, Rus uçağının vurulma anlarını gösteren video paylaşıldı. Videoda Rus pilotun, uçaktan kendini fırlattığı görüldü.
    • AA
    • 24.02.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 15:58
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    Rus helikopterinin vurulma anları kamerada

    Rusya, sabah saatlerinden itibaren Ukrayna’ya yönelik askeri operasyon başlattı.

    Raporlara göre Rusya, şehirlerdeki kilit bölgeleri silah ve füzelerle hedef aldı.

    Başkent Kiev dahil birçok kentte patlama sesleri duyulmaya başladı.

    Ukraynalılar, güvenlikleri için bulunduğu bölgelerden ayrılmaya başladı. ATM’lerin yanı sıra eczanelerde ve marketlerde de yoğunluk yaşandı.

    SAVUNMA BAKANLIĞI VİDEO PAYLAŞTI

    Tüm bu gelişmeler sürerken Ukrayna Savunma Kuvvetleri, Kiev yakınlarında askeri havaalanı olan Gostomel civarında, vurulduktan sonra düşen bir Rus helikopterinin düşme anını gösteren video paylaştı.

    PİLOT FIRLATILDI

    Videoda, helikopterin düşme anları yer alırken, pilotun da düşme sırasında fırlatıldığı görüldü.

    Rus helikopterinin vurulma anları kamerada #1

    Rus helikopterinin vurulma anları kamerada #2

    Rus helikopterinin vurulma anları kamerada #3


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