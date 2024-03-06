Rus istihbaratı, Navalny komplolarını reddetti: Er ya da geç insanlar ölüyor SRV Başkanı Narışkin, "Özel bir komplo yok. Navalny kendi kendine öldü" dedi. Rus yetkili, iddialar ortaya atanları 'tuhaf insanlar' şeklinde nitelendirdi.

ensonhaber.com

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin, hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalny'nin öldürüldüğüne yönelik iddiaları reddetti.

Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, kocasının ölümü nedeniyle doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı.

Putin'in bu ölümden sorumlu olduğunu savunan Navalnaya, Batı'dan harekete geçmesini istedi.

"Komplo değil, kendi kendine öldü"

SRV Başkanı Narışkin ise "Bunun özel bir komplo olduğunu düşünmüyorum ama ne yazık ki insanlar tuhaf." dedi.

Er ya da geç hayatın bittiğini, insanların öldüğünü belirten Narışkin, Rus devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Navalny kendi kendine öldü." ifadesini kullandı.

Ölüm nedeni açıklanmadı

Aleksey Navalny'nin, 16 Şubat'ta yaşamını yitirdiği açıklandı. Rus yetkililer, 47 yaşındaki siyasetçinin ölüm nedenini henüz açıklamadı.

Birçok Batılı lider Putin'i suçlarken, Kremlin ise iddiaları sert biçimde reddetti.

Tören mekanı bulmakta zorlandılar

Navalny, geçtiğimiz cuma günü defnedildi. Ekibi, birçok Moskova kilisesinin cenaze töreni düzenlemeyi reddettiğini bildirdi.

X üzerinden paylaşımda bulunan Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh, çoğu mekanın tamamen dolu olduğunun kendilerine söylendiğini, bazılarının "Navalny" soyadını duyunca töreni reddettiklerini", bir tanesinin ise yasak kararından dolayı cenazeyi kabul edemeyeceğini söylediğini aktardı.