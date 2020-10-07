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Rus kadın hidro uçuş sırasında takla attı
Kristina Isaeva isimli kadın, bir gölde hidro uçuş yaptığı sırada 3 takla attı. O anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 07.10.2020 - 14:10
Kristina Isaeva adlı kadın, Rusya’nın başkenti Moskova'daki bir gölde hidro uçuş yaptığı sırada 3 takla attı.
O anlar kameraya yansıdı.
“YAPABİLEN TEK KİŞİ BENİM”
Yerel medyaya konuşan Isaeva’nın “Rusya'da böyle numaralar yapabilen tek kişi benim ve Moskova'da düzenlenen uluslararası FlyFest 2019 yarışmasında ikinci oldum. ‘Pro’ kategorisindeydi ve 13 erkekle yarışıyordum.” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Rus kadın hidro uçuş sırasında takla attı İZLE