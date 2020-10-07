Haberler

Dünya Haberleri

Rus kadın hidro uçuş sırasında takla attı

Rus kadın hidro uçuş sırasında takla attı

Kristina Isaeva isimli kadın, bir gölde hidro uçuş yaptığı sırada 3 takla attı. O anlar kameraya yansıdı.