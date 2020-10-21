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Rus kadına canlı yayında şiddet
Yarı milyondan fazla takipçisi bulunan Rus sosyal medya yayıncısı, canlı yayında bir kadın modeli darbetti.
- Haber Merkezi
- 21.10.2020 - 14:56
Canlı yayın platformu Twitch.tv'de yayın yapan 'Mellstroy' lakaplı Rus YouTuber Andrei Burim, konuk ettiği Alena Efremova adlı kadını darbetti.
Efremova, canlı yayın sırasında Burim'in kendisinden 'güzel bir fiziğe sahip olduğu için' sosyal medya hesabı üzerinden çıplak fotoğrafını istediğini söyledi.
BAŞINI MASAYA VURDU
Bunun üzerine 680 bin takipçisi olan Burim 'böyle bir şey istemediğini' söyleyerek, konuğunun başını birkaç kez üst üste masaya vurdu.
Rus youtuberdan canlı yayında kadına şiddet İZLE
ŞİKAYETÇİ OLDU
Olay sosyal medyada büyük tepki çekerken ağzından ve yüzünden yaralanan Alena Efremova, Burim'den şikayetçi oldu.