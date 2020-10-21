Rus kadına canlı yayında şiddet

Yarı milyondan fazla takipçisi bulunan Rus sosyal medya yayıncısı, canlı yayında bir kadın modeli darbetti.

Canlı yayın platformu Twitch.tv'de yayın yapan 'Mellstroy' lakaplı Rus YouTuber Andrei Burim, konuk ettiği Alena Efremova adlı kadını darbetti.

Efremova, canlı yayın sırasında Burim'in kendisinden 'güzel bir fiziğe sahip olduğu için' sosyal medya hesabı üzerinden çıplak fotoğrafını istediğini söyledi.

BAŞINI MASAYA VURDU

Bunun üzerine 680 bin takipçisi olan Burim 'böyle bir şey istemediğini' söyleyerek, konuğunun başını birkaç kez üst üste masaya vurdu.

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ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sosyal medyada büyük tepki çekerken ağzından ve yüzünden yaralanan Alena Efremova, Burim'den şikayetçi oldu.