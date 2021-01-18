Euro
9.0385
0.3%
Dolar
7.48
0.29%
Altın
442.07
0.97%
Borsa
1.557
2.12%
Bitcoin
272.176
1.27%
EXEN Coin
16.87
7.04%
-2ºC
İstanbul
Açık -2 C

    Rus muhalif Aleksey Navalnıy, 30 gün tutuklu kalacak

    Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy'nın denetimli serbestlik süresini defalarca ihlali ettiği gerekçesiyle 30 gün hapiste tutuklu kalacağı açıklandı.
    • AA
    • 18.01.2021 - 22:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus muhalif Aleksey Navalnıy, 30 gün tutuklu kalacak

    Başkent Moskova'nın Himki ilçesindeki polis merkezinde kurulan mahkemede, Navalnıy'nın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle duruşma yapıldı.

    Avukat Vladimir Kobzev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalnıy'nın Himkinskiy Bölgesel Mahkemesi heyeti tarafından suçlu bulunduğunu belirterek, "Navalnıy'nın 15 Şubat'a kadar, 30 gün tutuklu kalmasına karar verildi." ifadelerini kullandı.

    Navalnıy, Moskova'da Simonovskiy Bölgesel Mahkemesinde 29 Ocak'ta yapılması beklenen duruşmada alınacak karara kadar tutuklu kalacak.

    Rus muhalif Aleksey Navalnıy, 30 gün tutuklu kalacak #1

    MOSKOVA'DA HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

    Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti.

    Rus muhalif Aleksey Navalnıy, 30 gün tutuklu kalacak #2

    Kremline muhalif 44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

    Rus muhalif Aleksey Navalnıy, 30 gün tutuklu kalacak #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir