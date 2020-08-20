Rus muhalif Aleksey Navalnıy komada

Navalnıy'ın doktoru Vasilyeva, solunum cihazına bağlanan muhalif ismin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Rusya'da muhalif aktivist Aleksey Navalnıy, toksik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Omsk kentindeki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Navalnıy'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DOKTORLARDAN AÇIKLAMA

Navalnıy'ın solunum cihazına bağlı olduğunu belirten yetkililer, "Navalnıy, şu anda doğal komada bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Navalnıy'nın ağır durumda olduğunu basından öğrendiklerini savundu.

"YURT DIŞINDA TEDAVİ TALEBİ GELİRSE..."

Doktorların Navalnıy'i iyileştirmek için her şeyi yaptığını belirten Peskov, "Navalnıy'ın yurt dışında tedavi görmesiyle ilgili talep gelirse acilen dikkate alınacak." dedi.

Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddiaları da değerlendiren Peskov, "Doktorların, Navalnıy'ın bilincini neden kaybettiğini anlamaları için tahlil sonuçlarını beklemeliyiz. Eğer zahirlenme söz konusu ise soruşturma başlatılacak." ifadelerini kullandı.

"ZİYARETÇİLERİN GİRMESİNE İZİN VERİLMİYOR"

Rusya Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi ve Navalnıy'ın şahsi doktoru Anastasiya Vasilyeva da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın yanına ziyaretçilerin girmesine izin verilmediğini ve sağlık durumuna ilişkin belgelerin gösterilmediğini ileri sürdü.

"DURUMU AĞIR"

Vasilyeva, Navalnıy'ın başkent Moskova'ya veya yurt dışına nakledilmesi gerektiğini belirterek, "Navalnıy'ın durumu ağır." ifadelerini kullandı.

Kremlin yönetimine muhalif Aleksey Navalnıy, bugün sabah saatlerinde Rusya'nın Omsk kentinde toksik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

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