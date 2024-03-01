Rus muhalif Aleksey Navalny'nin cenaze töreninden ilk görüntüler Cezaevinde ölen Rus muhalif Aleksey Navalny'nin cesedinin ailesine teslim edilmesinden sonra düzenlenen cenaze töreninden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Dünya, Rusya'da Vladimir Putin'in muhaliflerinin tek tek ortadan kalkmasını konuşuyor.

Hayatını kaybeden son isim Rus muhalif Aleksey Navalny oldu.

Rusya'da geçen hafta cezaevinde ölen Navalny'nin cesedinin ailesine teslim edilmişti.

Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aleksey'in cesedi annesine teslim edildi. Bunu bizimle birlikte talep eden herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yarmış, Navalny'nin cenazesinin yapılmasına Rus yönetiminin engel koymayacağını umduğunu belirtti.

Cenazeden ilk görüntüler

Cansız bedeni teslim alan aile, Navalny için bugün cenaze töreni düzenledi.

Törene Navalny'nin ailesi ve yakınlarının dışında binlerce Rus muhalif katıldı. Cenazenin geleceği kilisenin etrafında toplanan binlerce Navalny destekçisi sloganlar attı, metrelerce kuyruk oluşturdu.

Törende tabutu açılan Navalny'nin cansız bedeni görüntülendi. O anlarda çekilen görüntüler sosyal medyada yayınladı.

Navalny'nin cezalandırılması ve ölümü

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin (FSİN) talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny’yi aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Navalny, Ocak 2022'de Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

FSİN, 16 Şubat'ta, mahkum Navalny'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını bildirmişti.