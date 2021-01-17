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    Rus muhalif lider Navalny, Moskova'ya dönüyor

    Rusya’da zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya’ya getirilen Rus muhalif lider Alexei Navalny, Berlin’den Moskova’ya doğru yola çıktı.
    • İHA
    • 17.01.2021 - 20:25
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    Rus muhalif lider Navalny, Moskova'ya dönüyor

    Rusya’da 20 Ocak’ta zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya’ya getirilen Rus muhalif lider Alexei Navalny, tedavisinin tamamlanması sonrası Rusya’ya geri dönüyor.

    Hakkında açılan davalar nedeniyle Rusya’da tutuklanması beklenen Navalny, Almanya’nın başkenti Berlin’deki Brandenburg Havalimanı’ndan Rusya’nın başkenti Moskova’ya doğru yola çıktı.

    Eşiyle birlikte seyahat eden Navalny’nin yaklaşık 2 saat sonra Moskova’da bulunan Vnukovo Havaalanı’na inmesi bekleniyor.

    Gazetecilerin Navalny’e olan yoğun ilgisi nedeni ile uçakta ekstra güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

    Rus muhalif lider Navalny, Moskova ya dönüyor #1

    DESTEKÇİLERİ HAVAALANINDA BEKLİYOR

    Muhalif lider Navalny’nin destekçilerinin Vnukovo Havaalanı’nda Navalny’i beklediği ifade edilirken, Navalny’in Rusya’ya inmesinin ardından gözaltına alınıp alınmayacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

    Rus muhalif lider Navalny, Moskova ya dönüyor #2

    20 AĞUSTOS'TA ZEHİRLENMİŞTİ

    Öte yandan Navalny, Rusya’nın Omsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya döndüğü sırada fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

    Navalny, 22 Ağustos'ta tedavi için Berlin'de bulunan Charite Hastanesi'ne sevk edilmiş, 24 Ağustos'ta Navalny’nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlanıldığı açıklanmıştı. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 14 Eylül'de Navalny'nin zehirlendiğinin doğrulandığını açıklamıştı.

    Navalny’nin ailesi Rus muhalifin zehirlenmesinden Rusya’nın sorumlu olduğunu savunmuş, ancak Kremlin Sarayı iddiaları yalanlamıştı.

    Rus muhalif lider Navalny, Moskova ya dönüyor #3

    Rus muhalif lider Navalny, Moskova ya dönüyor #4

    Rus muhalif lider Navalny, Moskova ya dönüyor #5

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