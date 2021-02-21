- Haberler
- Dünya Haberleri
- Rus muhalif Navalnıy'a 'gaziye iftiradan' para cezası
Rus muhalif Navalnıy'a 'gaziye iftiradan' para cezası
Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy'a, 2. Dünya Savaşı gazisi İgnat Artemenko’ya iftira ettiği gerekçesiyle 850 bin ruble (yaklaşık 80 bin Türk lirası) para cezası verildi.
- AA
- 21.02.2021 - 03:47
Moskova'da Babuşkinskiy Mahkemesinde yapılan duruşmada, Artamenko’nun Navalnıy aleyhinde açtığı dava görüldü.
850 BİN RUBLE PARA CEZASI ALDI
Duruşma sonucunda Mahkeme Başkanı Vera Akimova, Navalnıy'a Artemenko’ya iftira ettiği gerekçesiyle 850 bin ruble (yaklaşık 80 bin Türk lirası) ceza verilmesine hükmetti.
KÜÇÜK ÇOCUĞU OLDUĞUNDAN CEZASI HAFİFLEŞTİRİLDİ
Ağırlaştırıcı koşullar bulunmadığını belirten Akimova, Navalnıy’ın küçük bir çocuğunun olmasını hafifletici sebep olarak kabul etti.
"SAVAŞ GAZİSİNE İFTİRA" İLE SUÇLANDI
Navalnıy, 2 Haziran 2020’de Youtube üzerinden anayasa değişikliklerini konu alan ve 2. Dünya Savaşı gazisi 95 yaşındaki Artemenko’nun da görüntülerinin bulunduğu videonun yorum kısmında, Artemenko’ya yönelik yorumlar yazmıştı.