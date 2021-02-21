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    Rus muhalif Navalnıy'a 'gaziye iftiradan' para cezası

    Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy'a, 2. Dünya Savaşı gazisi İgnat Artemenko’ya iftira ettiği gerekçesiyle 850 bin ruble (yaklaşık 80 bin Türk lirası) para cezası verildi.
    • AA
    • 21.02.2021 - 03:47
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    Rus muhalif Navalnıy'a 'gaziye iftiradan' para cezası

    Moskova'da Babuşkinskiy Mahkemesinde yapılan duruşmada, Artamenko’nun Navalnıy aleyhinde açtığı dava görüldü.

    850 BİN RUBLE PARA CEZASI ALDI

    Duruşma sonucunda Mahkeme Başkanı Vera Akimova, Navalnıy'a Artemenko’ya iftira ettiği gerekçesiyle 850 bin ruble (yaklaşık 80 bin Türk lirası) ceza verilmesine hükmetti.

    KÜÇÜK ÇOCUĞU OLDUĞUNDAN CEZASI HAFİFLEŞTİRİLDİ

    Ağırlaştırıcı koşullar bulunmadığını belirten Akimova, Navalnıy’ın küçük bir çocuğunun olmasını hafifletici sebep olarak kabul etti.

    Rus muhalif Navalnıy a gaziye iftiradan para cezası #1

    "SAVAŞ GAZİSİNE İFTİRA" İLE SUÇLANDI

    Navalnıy, 2 Haziran 2020’de Youtube üzerinden anayasa değişikliklerini konu alan ve 2. Dünya Savaşı gazisi 95 yaşındaki Artemenko’nun da görüntülerinin bulunduğu videonun yorum kısmında, Artemenko’ya yönelik yorumlar yazmıştı.

    Rus muhalif Navalnıy a gaziye iftiradan para cezası #2

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