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Rus muhalif Navalnıy'a 'gaziye iftiradan' para cezası

Rus muhalif Navalnıy'a 'gaziye iftiradan' para cezası

Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy'a, 2. Dünya Savaşı gazisi İgnat Artemenko’ya iftira ettiği gerekçesiyle 850 bin ruble (yaklaşık 80 bin Türk lirası) para cezası verildi.