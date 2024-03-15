Rus ordusu Odessa’yı vurdu: 14 ölü
İHA

Rusya, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya saldırıları sürdürüyor.

Rus ordusu yerel saatle 11.00’de Ukrayna’nın Odessa kentine füzeli saldırı gerçekleştirdi.

Rusya Odessa'ya füzelerle saldırdı

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin 7 personeli dahil 46 kişinin de yaralandığını aktardı.

12 kişi hayatını kaybetti

Konutlarda, ticari yapılarda ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)