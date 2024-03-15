Rus ordusu Odessa’yı vurdu: 14 ölü

İHA
Rusya, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya saldırıları sürdürüyor.
Rus ordusu yerel saatle 11.00’de Ukrayna’nın Odessa kentine füzeli saldırı gerçekleştirdi.
Rusya Odessa'ya füzelerle saldırdı
Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin 7 personeli dahil 46 kişinin de yaralandığını aktardı.
12 kişi hayatını kaybetti
Konutlarda, ticari yapılarda ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış