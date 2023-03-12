Rus Patrik Kirill, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin manastırdan çıkarılmaması için dünyaya seslendi Kiliseden bulunduğu manastırı terk etmesinin istenmesi, Rus Ortodoks Patriği'ni harekete geçirdi.

Ukrayna ile Rusya, bu kez kilise konusunda karşı karşıya geldi.

Kiev yönetimi, cuma günü, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bulunduğu manastır kompleksini terk etmesini emretti.

Karara gerekçe olarak, kilisenin "Rusya yanlısı olması ve Moskova ile iş birliği yapması" gösteriliyor.

Manastırın kapatılması girişimi, Kirill'i harekete geçirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus Ortodoks Patriği Kirill, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ve diğer dini liderlerden Ukrayna'yı kiliseye baskıyı durdurmaya ikna etmelerini istedi.

Kirill, dini liderleri ve uluslararası kuruluşları "manastırın zorla kapatılmasını önlemek için her türlü çabayı göstermeye" çağırdı.

Ukrayna'dan kiliselere sıkı denetim

Ekim ayından bu yana, Ukrayna Güvenlik Servisi, söz konusu kiliselerde düzenli olarak aramalar yaptı, piskoposlarına ve mali destekçilerine yaptırımlar uyguladı ve çok sayıda din adamına ceza davası açtı.

Kirill, Ukraynalı ibadet edenlerin hak ve özgürlüklerinin "bariz bir şekilde ihlal edilmesinin üzücü" olduğunu söyledi.

"Ukrayna'da ölen Rus askerleri günahlardan arınacak"

Rus Ortodoks Patriği, "Ukrayna'da ölen Rus askerleri günahlardan arınacağını" dile getirmişti.

Rus Patrik, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mümkün olan en kısa sürede bitmesini umduklarını anlatmıştı.

Kirill, böylece "savaşta mümkün olduğunca az sayıda kardeşin birbirini öldüreceğini" ifade etmişti.