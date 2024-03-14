Rus petrol şirketi Lukoil'in Başkan Yardımcısı Vitaly Robertus ölü bulundu Lukoil Başkan Yardımcısı Robertus'un evde cansız bedenine rastlandı. Robertus, şirketin iki yıl içinde hayatını kaybeden dördüncü üst düzey yöneticisi oldu.

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Rus petrol şirketi Lukoil'de yaşanan peş peşe ölümler dikkat çekiyor.

Son ölüm haberi, 54 yaşındaki Lukoil Başkan Yardımcısı Vitaly Robertus'tan geldi. 13 Mart'ta şirket, Robertus'un öldüğünü bildirdi. Ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Robertus, Lukoil'in iki yıl içinde ölen dördüncü üst düzey yöneticisi olarak kayıtlara geçti.

Lukoil: Aniden öldü

Söz konusu şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Başkan Yardımcısı Vitaly Robertus'un 54 yaşında aniden öldüğünü size bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz.



Lukoil'de 30 yılı aşkın süredir çalışarak sadece şirkette değil, aynı zamanda tüm sektörde meslektaşlarının saygısını kazandı. Yerli yakıt ve enerji kompleksinin geliştirilmesindeki başarısından dolayı ödüllere layık görüldü.

"Hafızalarda yetenekli bir lider olarak kalacak"

Robertus'un "hafızalarda yetenekli bir lider, çok yönlü bir insan ve sempatik bir yoldaş" olarak kalacağı kaydedilirken, ailesine de başsağlığı dilekleri iletildi.

Ukrayna savaşına karşı çıktılar

Lukoil, Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını açıkça eleştirmişti. Şirketin yönetim kurulu, o dönemde "Ukrayna'daki trajik olaylarla ilgili en derin endişelerini" ifade eden bir bildiri yayınlamıştı.

Lukoil'de dikkat çeken diğer ölümler

Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı Vladimir Nekrasov, Ekim 2023'te akut kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Nekrasov, önceki başkan Ravil Maganov'un Ağustos 2022'de Moskova'daki Merkezi Klinik Hastanesi'nin penceresinden düşerek ölmesinin ardından Lukoil'e başkanlık ediyordu.

Rus basını, Ukrayna savaşına karşı çıkan Maganov'un intihar ettiğini yazdı.

Cesedi evde bulundu

Şirketin eski üst yöneticisi Alexander Subbotin ise Mayıs 2022'de öldü. Akut kalp yetmezliğinden öldüğü tespit edilen Subbotin'in cesedi bir evde bulundu.