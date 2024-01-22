Rus saldırılarının Ukrayna'da yol açtığı yıkım Rus ordusunun saldırıları sonucu yerle bir edilen sivil yerleşimler kameraya yansıdı. Kiev, dondurulan Rusya'ya ait 300 milyar doların, yıkılan yerlerin inşasında kullanılmasını istiyor.

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AA & Ensonhaber

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya başlattığı saldırılar, geniş ölçekli yıkımlara neden oldu.

Sorunun masada çözülmesi için yürütülen barış girişimlerinden henüz sonuç alınamazken, askeri noktaların yanı sıra sivil yerleşimlerde ağır hasar oluştu.

Rus ordusunun saldırıları nedeniyle birçok bina yerle bir oldu.

Avdiyivka ve Bahmut'ta ağır yıkım

Savaş nedeniyle Avdiyivka ve Bahmut şehirlerinde ortaya çıkan tablo, kış şartlarının hüküm sürdüğü bir dönemde görüntülendi.

Kiev yönetimi, Batı'nın dondurduğu Rusya'ya ait varlıkların, Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılmasını istiyor.

Zelensky: Rus varlıkları Ukrayna'da kullanılsın

Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Dondurulan 300 milyar dolar, Ukrayna’da yok edilenleri yeniden inşa etmek için kullanılmalı. Bu varlıklar varken, Ukrayna’ya destek amacıyla neden başka kaynak arayalım ki?

700 milyar dolarlık zarar

Ukrayna göre, savaş başladıktan bu yana ülkede oluşan zarar 700 milyar doları buldu.

Öte yandan Ukrayna ile Dünya Bankası, savaş maliyeti konusunda ortak soruşturma yürütüyor.