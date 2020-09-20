Rus savaş uçaklarından İdlib'in güneyine saldırı

Yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırı sırasındaki patlamalar, Reyhanlı'dan duyuldu.

Rus savaş uçakları, Suriye'nin İdlib kentinin güneyine saldırı başlattı.

Türkiye sınırına karayolu ile 45 kiometre mesafede bulunan İdlib, bugün saat 11.00 itibarıyla Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nden havalanan Rusya'ya ait savaş uçaklarıyla vurulmaya başlandı.

YERLEŞİM ALANLARI HEDEF ALINDI

Hava saldırısı nedeniyle meydana gelen patlamalar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de duyuldu.

Yerleşim alanları ve çevresine yapılan saldırılarda uçakların yaklaşık 20 sorti yaptığı bildirildi.