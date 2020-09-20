Dolar
7.5555
0.1166%
Euro
8.9623
0.0938%
Altın
1950.56
0.3276%
Borsa
1111.96
0.117%
G. Altın
473.93
0.468%
Bitcoin
82990.94
0.4052%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Rus savaş uçaklarından İdlib'in güneyine saldırı

    Yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırı sırasındaki patlamalar, Reyhanlı'dan duyuldu.
    • DHA
    • 20.09.2020 - 13:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Rus savaş uçaklarından İdlib'in güneyine saldırı

    Rus savaş uçakları, Suriye'nin İdlib kentinin güneyine saldırı başlattı.

    Türkiye sınırına karayolu ile 45 kiometre mesafede bulunan İdlib, bugün saat 11.00 itibarıyla Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nden havalanan Rusya'ya ait savaş uçaklarıyla vurulmaya başlandı.

    YERLEŞİM ALANLARI HEDEF ALINDI

    Hava saldırısı nedeniyle meydana gelen patlamalar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de duyuldu.

    Yerleşim alanları ve çevresine yapılan saldırılarda uçakların yaklaşık 20 sorti yaptığı bildirildi.

    Rus savaş uçaklarından İdlib in güneyine saldırı #1

    Rus savaş uçaklarından İdlib in güneyine saldırı #2

    Rus savaş uçaklarından İdlib in güneyine saldırı #3

    Rus savaş uçaklarından İdlib in güneyine saldırı #4

    Rus savaş uçaklarından İdlib in güneyine saldırı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir