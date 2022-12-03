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    Rus Senatör Abramov: Tavan fiyatın Avrupa için korkunç sonuçları olacak

    Rusya Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı İvan Abramov, Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması kararına tepki göstererek korkunç sonuçları olacağını belirtti.
    • 03.12.2022 - 14:18
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    Rus Senatör Abramov: Tavan fiyatın Avrupa için korkunç sonuçları olacak

    Avrupa Birliği (AB), G7 ve Avustralya’nın Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda aldığı karara Rusya’dan tepki geldi.

    Rusya Federasyon Konseyi Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı İvan Abramov, söz konusu kararın uygulanmasıyla dünya genelinde petrol fiyatlarının daha da artacağını ifade etti.

    "Ciddi sonuçları olacak"

    Senatör Abramov, "Böyle bir kararın sonuçları belli. Gelişmiş tedarik zincirinin bozulmasına ve dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artışına çığ etkisi oluşturacak. Rus petrolüne G7 tarafından tavan fiyat uygulamasının Avrupa halkına ve Avrupa ekonomisi için çok ciddi sonuçları olacak." dedi.

    Rus Senatör Abramov: Tavan fiyatın Avrupa için korkunç sonuçları olacak #1

    "Avrupa bu kararla soğuk bir kış geçirecek"

    Avrupalıların bu kararla birlikte soğuk bir kış geçireceğini vurgulayan Abramov, Rusya’nın, G7’nin belirlediği tavan fiyattan petrol satışı yapmayacağını ve petrol alışverişi yaptığı ülkelerle ticaretlerine devam edeceklerini söyledi.

    "Petrolümüzü bu fiyatlardan satmayacağız"

    Abramov, "Tabi ki petrolümüzü belirlenen bu fiyatlardan satmayacağız. Petrolümüz bizimle karşılıklı yarar sağlayacak şekilde iş birliği yapmak isteyen ülkelere satılacak." ifadelerini kullandı.

    Rus Senatör Abramov: Tavan fiyatın Avrupa için korkunç sonuçları olacak #2


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