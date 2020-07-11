Rus senatörün Ayasofya rahatsızlığı

Ayasofya kararını Ankara'nın bölgesel etkisine bağlayan Konstantin Kosaçev, "Türkiye, nüfuzunu kaybedecek." dedi.

Danıştay, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz." dedi.

Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi kararı; Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Almanya, Avrupa Birliği ve UNESCO'nun yanı sıra, Rusya'yı da rahatsız etti.

"HRİSTİYAN DÜNYASINDA OLUMSUZ BİR TEPKİYİ TETİKLEYECEK"

TASS'ın haberine göre, Rus Senatör Konstantin Kosaçev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Katedral (Ayasofya) tekrar cami olarak kullanılacak ve kesinlikle bu, tüm Hıristiyan dünyasında son derece olumsuz bir tepkiyi tetikleyecek." dedi.

"İÇ MESELE VARSAYIMI BU DURUMDA GEÇERLİ DEĞİL"

Ayasofya'nın, tarihi ile ilgili olarak Hristiyanlık için kutsal bir konuma sahip olduğunu söyleyen Kosaçev, "Bu nedenle, mimari bir anıtın kaderinin, onu barındıran bir ülkenin iç meselesi olduğu varsayımı, bu durumda geçerli değildir." görüşünü paylaştı.

"TÜRKİYE BÖLGESEL OYUNCU NÜFUZUNU KAYBEDECEK" İDDİASI

Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Vakfiyesi'ni görmezden gelen Kosaçev, Ayasofya'nın müze olarak "tarafsız" statüsünü kaybedeceğini söyleyerek, konuyu Ankara'nın bölgesel rolüne getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra Ankara'nın tüm dünyanın gözünde dini dengenin ihlalcisi olarak görüleceğine ve önemli bir bölgesel oyuncu olarak nüfuzunu kaybedeceğine inanıyorum. Çok kötü."