Rus şirketleri, Türkiye uçak biletlerinin parasını iade edecek

Rus hava yolu şirketi Utair ve Ural Hava Yolları’ndan ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, Türkiye ve Zanzibar seferleri için satın alınan biletlerin parasının iade edileceği bildirildi.

Utair basın dairesinin açıklamasında, havayolu şirketinin 15 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında Grozni ve Mahaçkale'den İstanbul'a ve Moskova'dan Zanzibar'a yapılacak uçak seferlerinin ve bilet satışlarının sonlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Utair yolcularının elindeki biletleri daha geç tarihlere kaydırabilecekleri ya da zorunlu iade karşılığında paralarını iade alabilecekleri ifade edildi.

“CEZA ÖDEMEDEN ALACAKLAR”

Şirketin basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamada, Utair’in İstanbul’a sadece Grozni ve Mahaçkale’den, Zanzibar’a ise Moskova’dan uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ural Hava Yolları basın dairesi de buna benzer bir açıklamada bulunarak, şirketin Türkiye için iptal edilen seferlerin bilet paralarını yolculara iade edeceğini duyurdu.

Açıklamada, "15 Nisan - 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Türkiye'ye ya da Türkiye'den uçmak üzere tarifeli veya charter bileti olan Ural Hava Yolları yolcuları, ceza ödemeden zorunlu para iadesi alabilirler." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Rusya vatandaşlarının Türkiye'den dönüş prosedürü ve geri dönüş seferleri takviminin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

600 BİNE YAKIN TUR SATIŞI YAPILMIŞTI

Utair, Rusya’nın en büyük 10, Ural Hava Yolları ise en büyük 5 hava yolu şirketi arasında yer alıyor.

Dün ayrıca Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un, Türkiye ile uçak seferlerine getirilen kısıtlama nedeniyle yolcularına bu ülke için satın alınan biletlerin değişimi ve iadesi için imkan tanıyacağı açıklanmıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, dün akşam Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin Türkiye ile havayolu ulaşımının 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, 15 Nisan'dan mayıs ayının sonuna kadar Türkiye için 600 bine yakın tur satışının yapıldığı belirtilmişti.