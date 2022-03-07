- Haberler
- Dünya Haberleri
- Rus sporcu, ödül törenine 'Z' yazılı mayosuyla katıldı
Rus sporcu, ödül törenine 'Z' yazılı mayosuyla katıldı
- İHA
- 07.03.2022 - 00:02
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ülkeler arasındaki gerilim spor alanlarına da sıçradı.
'Z' HARFLİ MAYOYLA TÖRENE KATILDI
20 yaşındaki Rus jimnastikçi Ivan Kulyak, Doha'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası ödül törenine ‘Z’ harfinin yazılı olduğu mayo ile çıktı.
RUS SPORCUYA DİSİPLİN DAVASI AÇMA KARARI
Rus sporcunun bu hareketi tepkiye neden oldu. Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Kulyak'a disiplin davası açmaya karar verdi.
UKRAYNALI SPORCU, RUS SPORCUYLA ÖDÜL TÖRENİNE KATILMAK İSTEMEDİ
Aynı turnuvada yarışan Ukraynalı 15 yaşındaki Daniela Batrona kendi yaş kategorisinde 3'ncü oldu. Ödül törenine Ukraynalı sporcu Batrona katılmak istemedi. Ruslarla aynı podyumda olmak istemediğini söyleyen Batrona'ya sadece kendisinin bulunduğu podyumda madalyası takdim edildi.
Rus sporcular, daha önce getirilen yasak nedeniyle turnuvada ülkelerini bağımsız sporcu olarak temsil etti. Rus Viktorya Listunova birinci, Mariya Minaeva ise ikinci oldu.