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    Rus sporcu, ödül törenine 'Z' yazılı mayosuyla katıldı

    Doha'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası ödül törenine Rus sporcu Ivan Kulyak, 'Z' yazılı mayosuyla katıldı. Ukraynalı sporcu Daniela Batrona ise Rus sporcuların olduğu podyuma çıkmadı.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 00:02
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    Rus sporcu, ödül törenine 'Z' yazılı mayosuyla katıldı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ülkeler arasındaki gerilim spor alanlarına da sıçradı.

    'Z' HARFLİ MAYOYLA TÖRENE KATILDI

    20 yaşındaki Rus jimnastikçi Ivan Kulyak, Doha'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası ödül törenine ‘Z’ harfinin yazılı olduğu mayo ile çıktı.

    Rus sporcu, ödül törenine Z yazılı mayosuyla katıldı #1

    RUS SPORCUYA DİSİPLİN DAVASI AÇMA KARARI

    Rus sporcunun bu hareketi tepkiye neden oldu. Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Kulyak'a disiplin davası açmaya karar verdi.

    Rus sporcu, ödül törenine Z yazılı mayosuyla katıldı #2

    UKRAYNALI SPORCU, RUS SPORCUYLA ÖDÜL TÖRENİNE KATILMAK İSTEMEDİ

    Aynı turnuvada yarışan Ukraynalı 15 yaşındaki Daniela Batrona kendi yaş kategorisinde 3'ncü oldu. Ödül törenine Ukraynalı sporcu Batrona katılmak istemedi. Ruslarla aynı podyumda olmak istemediğini söyleyen Batrona'ya sadece kendisinin bulunduğu podyumda madalyası takdim edildi.

    Rus sporcular, daha önce getirilen yasak nedeniyle turnuvada ülkelerini bağımsız sporcu olarak temsil etti. Rus Viktorya Listunova birinci, Mariya Minaeva ise ikinci oldu.

    Rus sporcu, ödül törenine Z yazılı mayosuyla katıldı #3


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