Dolar
6.8544
-0.0116%
Euro
7.8275
0.0153%
Altın
1809.22
-0.0718%
Borsa
117741.1
-0.5553%
G. Altın
399.011
0.0005%
Bitcoin
63152.38
-0.3891%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Rus uçakları EL Bab'ı vurdu

    Suriye’de Rus savaş uçaklarının El Bab’a gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil yaralandı.
    • İHA
    • 16.07.2020 - 00:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Rus uçakları EL Bab'ı vurdu

    Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, El Bab ilçesindeki yerleşim bölgelerine peş peşe 3 hava saldırısı gerçekleştirdi.

    1 SİVİL ÖLDÜ, 11 SİVİL YARALANDI

    Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 sivilin hayatını kaybettiği, 11 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucu çok sayıda binanın da yıkıldığı aktarıldı.

    Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

    Rus uçakları EL Bab'ı vurdu #1

    Görüş Bildir