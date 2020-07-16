Rus uçakları EL Bab'ı vurdu

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Suriye’de Rus savaş uçaklarının El Bab’a gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil yaralandı.

Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, El Bab ilçesindeki yerleşim bölgelerine peş peşe 3 hava saldırısı gerçekleştirdi.

1 SİVİL ÖLDÜ, 11 SİVİL YARALANDI

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 sivilin hayatını kaybettiği, 11 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucu çok sayıda binanın da yıkıldığı aktarıldı.

Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.