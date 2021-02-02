Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Harbinuş ve Kefr Aruk beldeleri, Rus savaş uçakları tarafından bombalandı.

Bölgeden alınan son bilgilere göre, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, bugün saat 15.30 itibarıyla Suriyeli muhaliflerinin kontrolündeki İdlib’in kuzey kırsalındaki bölgelere yönelik hava saldırıları düzenledi.

PATLAMA SESLERİ HATAY'DAN DUYULDU

Hava saldırısı nedeniyle meydana gelen patlamalar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden de duyuldu.

KEŞİF UÇUŞLARI BAŞLATILDI

Suriye sınırında yaşanan patlama sonrası Hatay hava sahasında helikopter ve keşif uçağı hareketliliği yaşanıyor.

Can ve mal kaybıyla ilgili henüz net bir bilginin olmadığı belirtildi.

Rus uçakları, İdlib’in kuzeyini bombaladı VİDEO