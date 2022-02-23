Tanklar ve askerler, Ukrayna sınırında görüntülendi. Bölgeden geçen bir araç, askeri yığınağı görüntüledi.

Batı'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair endişe, gün geçtikçe tırmanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ayrılıkçıların kontrolündeki Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdı.

Putin, bu bölgelere "barış güçlerinin" gönderilmesine ilişkin karara da onay verdi.

RUS TANKLARI UKRAYNA SINIRINDA

Kararın ardından sosyal medyaya yansıyan anlarda, Ukrayna sınırı yakınlarındaki Rus askeri varlığı görüntülendi.

Rus askerlerinin ve tankların Belgorod'da konuşlandırıldığı belirtiliyor. Tankların ne şekilde hareket edeceği ise belirsizliğini koruyor.

Rus zırhlı birlikler, Ukrayna sınırı yakınlarında görüntülendi VİDEO

