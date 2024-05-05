Ruslar, Sovyetler Birliği'nin Nazileri yenmesinin yıl dönümünü kutladı Rusya Federasyonu Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Ankara'da yaşayan Rus vatandaşları ile Sovyetler Birliği'nin 2'nci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 79'uncu yıl dönümünü kutladı.

DHA

Rusya Federasyonu'nda, Sovyetler Birliği'nin 2'nci Dünya Savaşı'nda içinde bulunduğu Müttefik Devletler'in, Nazi Almanya'sı ve diğer Mihver Devletleri'ni 1945 yılında mağlup etmesinin yıl dönümü nedeniyle her yıl 9 Mayıs, 'Zafer Günü' olarak kutlanıyor.

Rusya Federasyonu Büyükelçiliği de bu kapsamda Ankara'da tören düzenledi.

Ankara'da 'Zafer Günü'nü kutladılar

Büyükelçilik bahçesinde gerçekleştirilen törene, Rusya Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Büyükelçilik çalışanları ve Ankara'da yaşayan yaklaşık 200 Rus vatandaşı katıldı.

Törende, Büyükelçilik bahçesinde 'Ölümsüz Alay Yürüyüşü' yapıldı.

Yürüyüşte 2'nci Dünya Savaşı'nda ölen Sovyet askerlerinin fotoğraflarının olduğu pankartlar taşındı ve Rusça marşlar okundu.

"Günümüzde yaşananlar ile 80 yıl önceki olaylar, benzer bir gerginlikte"

Büyükelçi Erkhov, katılımcıların 9 Mayıs Zafer Günü'nü kutlayarak, "Hepimizin burada toplanmış olması ve zaferi kazanan babalarımızın ve dedelerimizin anısının bizi tekrar tekrar bir araya getirmesi çok güzeldir. Tüm bunları hatırlayacak ve atalarının ölümsüz başarılarını bilecek olan çocuklarımızın burada olması çok önemlidir. Bu yılki etkinliğimiz, sadece anma anlamında değil, aynı zamanda mühim bir etkinliktir. Çünkü günümüzde yaşananlar ile 80 yıl önceki olaylar, benzer bir gerginliktedir. O vakit olduğu gibi şimdi de Herson bölgesinde, Avdiyivka çevresinde ve başka yerlerde zafer kazanılmaktadır. Biz bugün burada, büyük bir ısrarla sürdürülen, hayatlarımızı ortaya koyarak verdiğimiz bu mücadelenin ön cephesindeyiz. İşte bu yüzden burada hazır bulunmamız, bir arada olmamız, birliğimizin ve gelecekteki zaferlerimizin teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)