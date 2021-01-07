Rusya: ABD'nin seçim sistemi eskidi

Moskova'dan yapılan açıklamada, ABD'nin "eski seçim sisteminin" demokratik standartlara cevap veremez hale geldiği belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin seçim sisteminin eskidiğini ve çağdaş demokratik standartları karşılamadığını söyledi.

Zaharova yaptığı açıklamada, ABD’nin başkenti Washington’da Başkan Donald Trump’a destek gösterisi düzenleyen protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasını girmesine ilişkin konuştu.

"SEÇİM SİSTEMLERİ ESKİ"

Washington’daki olayların “ABD’nin iç işleri” olduğunu belirten Zaharova, “ABD’de seçim sistemi eskimiş, sayısız ihlallere fırsat yaratarak çağdaş demokratik standartlara cevap veremez olmuştur.” dedi.

"DRAMATİK ANIN LAYIKIYLA ATLATILMASINI DİLİYORUZ"

ABD’de medyanın toplumda bölünmeye yol açan siyasi mücadelenin aracı haline geldiğini de kaydeden Zaharova, Washington’daki olaylarla ilgili olarak, “Dost Amerikan halkına tarihindeki bu dramatik anı layıkıyla atlatmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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