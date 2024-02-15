Rusya, ABD'nin 'uzayda nükleer silah' iddiasını reddetti Sözcü Peskov, "Beyaz Saray, hileyle Kongre'yi para tahsisi için tasarıyı oylamaya zorluyor" dedi.

AA & Ensonhaber

ABD'de, Rusya'nın uzayda nükleer silah kapasitesi geliştirdiğine dair bir iddia ortaya atıldı.

Kremlin, iddiaları reddetti ve bunların ABD'nin, Moskova'ya karşı daha fazla fon onaylamaya yönelik bir taktiği olduğunu söyledi.

"Hileyle para tahsis etmeye çalışıyorlar"

Başkent Moskova'da gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, şu ifadeleri kullandı:

Beyaz Saray'ın, hileyle Kongre'yi para tahsisi için bir tasarıyı oylamaya zorlamaya çalıştığı çok açık.



Beyaz Saray'ın hangi hilelere başvuracağını göreceğiz.

Sullivan'a çağrı

Peskov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın "herhangi bir bilgi olup olmayacağını görmek için" brifingini takip etme çağrısında bulundu.

"Kötü niyetli yazılar"

Bu arada Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, devlet haber ajansı TASS'a, söz konusu haberlerin "kötü niyetli yazılar" olduğunu ve Moskova'nın şimdilik sadece bu konu hakkında söylenenleri izlediğini söyledi.

Ryabkov, "Çeşitli asılsız suçlamaların hiçbir şekilde tepki göstereceğimiz bir şey olmadığını sürekli söylüyoruz." dedi.

Rus yetkili, "Herhangi bir iddia ileri sürerlerse en azından delilleri olması gerekir." ifadesini kullandı.

ABD'de yapılan uyarı: Ciddi ulusal güvenlik tehdidi var

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, "ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi" altında olduklarını iddia etmişti.

ABD medyası, tehdidin Moskova'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planlarıyla ilgili olduğunu yazmıştı.