Rusya, anayasa referandumu için sandık başında

Referandumun kabul edilmesi halinde ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2036 yılına kadar Kremlin'de kalabilecek.

Rusya'da halk, anayasa değişikliği referandumu için sandık başına gitti.

1 Temmuz'da yapılması planlanan referandum, koronavirüs salgını nedeniyle erken tarihte başlatıldı.

Oy kullanacaklar için maske ve dezenfektan gibi koruyucu önlemler alındı.

2036 YILINA KADAR İKTİDAR ŞANSI

Putin'in görev süresi 2024'te dolacak. Anayasa değişikliğinin onaylanması halinde, ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 dönem daha seçilerek, 2036 yılına kadar iktidarda kalabilecek.

NAVALNY: ANAYASAL DARBE

Referanduma tepki gösteren Putin'in muhalifi Alexei Navalny, Rus liderin hedefinin ömür boyu koltukta kalmak olduğunu söyledi.

Destekçilerinden 1 Temmuz'a kadar devam edecek oylamayı boykot etmelerini isteyen Navalny, değişikliği "anayasal darbe" olarak nitelendiriyor.

PUTİN'E DESTEK AZALDI

Öte yandan Rusya'da yapılan bir araştırmaya göre, 67 yaşındaki Vladimir Putin'e destek yüzde 79'dan yüzde 59'a geriledi.

"YENİDEN ADAY OLABİLİRİM"

Anayasal değişikliğin halk tarafından kabul görmesi durumunda yeniden aday olabileceğini ifade eden Putin, bu konuda kesin bir karar vermediğini söyledi.