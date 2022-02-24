Rusya: Askeri harekatımız, küresel savaşı engelliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna topraklarındaki askeri harekat hakkında konuştu.

Ukrayna'ya askeri harekata ilişkin Moskova'dan açıklama yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, asıl savaşın sekiz yıl boyunca Donbas'ta yaşandığını söyledi.

"SAVAŞIN BAŞLANGICI DEĞİL"

Zaharova, katıldığı bir yayında, "Bu, savaşın başlangıcı değil. Küresel bir askeri çatışmayı önlüyor ve (Donbas'ta) sürmekte olan savaşa son veriyor." ifadelerini kullandı.

Rus Sözcü, Donbas'ta son yıllarda "sivil kayıplarla dolu gerçek ve kanlı bir savaşın sürdüğünü" kaydetti.

"HALKIMIZI BİRBİRİNE DÜŞÜRME GİRİŞİMLERİNDE BULUNULDU"

Zaharova, "Savaş farklı cephelerde yürütüldü. Yaptırımların baskısını yaşadık ve bilgi cephesinde hiçbir ders kitabında olmayan korkunç sahtekarlıklar gördük. Psikolojik bir savaş da vardı. Halkımızı ve seçkinlerimizi birbirine düşürme girişimlerinde bulunuldu." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden fotoğraflar