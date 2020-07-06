Rusya'nın Türkiye'den 'Ayasofya' talebi

Rus Dışişleri, Ayasofya’nın statüsüne ilişkin alınacak kararda, dünya için öneminin göz önünde bulundurulmasını Türkiye'den talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna aziz milletimiz karar verir." açıklamasından sonra Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi çalışmaları hızla başlatılmıştı.

Karar için Danıştay'dan gelecek açıklama beklenirken Ayasofya'nın statüsü için başta Yunanistan ve Rusya'dan olmak üzere birçok ülkeden tepki gelmişti.

Son olarak Rusya, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilme çalışmalarına tepki gösterdi.

DÜNYA İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK

Gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ayasofya’nın ibadethaneye dönüştürülmesi olasılığıyla ilgili, “Biz bu konudaki görüşümüzü saklamıyoruz. Bir karar alınırken yapının tüm dünya için taşıdığı önemin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz” dedi.

"YASAL DÜZENLEMEYİ DİKKATE ALIYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da daha önce konuyla ilgili "Bu sıra dışı anıtın statüsüne ilişkin tüm kararların dengeli olmasını, bu sorunun inananlar için yüksek hassasiyeti, bilinen dinler arası bağlamı ve UNESCO Dünya Mirası anıtlarının yönetimi alanında mevcut uluslararası yasal düzenlemelerin dikkate alınmasını bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.