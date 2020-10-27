Rusya: Azerbaycan ve Ermenistan onaylarsa, Türkiye çözüm sürecine dahil olabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Bakü ve Erivan'ın istemesi halinde Türkiye'nin Karabağ için çözüm sürecine dahil olabileceğini belirtti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın saldırıları üzerine işgal altındaki Karabağ'ı geri almak için 27 Eylül'de harekete geçti.

Çok sayıda yerleşim yeri işgalden kurtarılırken, Rusya'nın başkenti Moskova'da Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ateşkes görüşmeleri için bir araya geldi.

RUSYA'DAN ÇÖZÜM SÜRECİ AÇIKLAMASI

Esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınırken, Ermenistan ateşkesi ihlal etti. İkinci kez ilan edilen ateşkese de Erivan tarafından uyulmadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çözüm masasında Türkiye'nin de olmasını her fırsatta dile getirirken, Kremlin'den konuyla ilgili açıklama geldi.

"AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ONAYLARSA..."

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Erivan ve Bakü'nün talep etmesi halinde Ankara'nın masada olabileceğini belirtti.

Peskov, "Eğer Azerbaycan ve Ermenistan onaylarsa Türkiye, Karabağ için çözüm sürecine dahil olabilir." diye konuştu.

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